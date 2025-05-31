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ПСЖ разгромил "Интер" и стал победителем Лиги чемпионов

Футбол
Лига чемпионов
время публикации: 31 мая 2025 г., 23:51 | последнее обновление: 31 мая 2025 г., 23:57
ПСЖ разгромил "Интер" и стал победителем Лиги чемпионов
AP Photo/Martin Meissner

В Мюнхен состоялся финал Лиги чемпионов. ПСЖ впервые стал победителем турнира.

Парижане разгромили "Интер" 5:0. Впервые в финале Лиги чемпионов победа с разницей в пять мячей.

В первом тайме матч проходил под диктовку парижан. Да и на протяжении всего матча почти "игра в одни ворота". На 80-й минуте счет по ударам 20:7, по тчным ударам 7:1.

Первый опасный момент стал голевым. На 12-й минуте Витинья сделал передачу в штрафную. Дуэ прострелил. Ашраф Хакими открыл счет 1:0. На 20-й минуте парижане провели быструю контратаку. Дезире Дуэ сильным ударом удвоил преимущество 2:0.

На 44-й минуте Дембеле мг довести счет до разгромного, но с нескольких метров не попал в ворота.

На 63-й минуте Витинья вывел Дуэ один на один 3:0. На 73-й минуте Хвича Кварацхелия вышел один на один 4:0.

На 86-й минуте после удара 19-летнего Сенни Маюлу мяч от штанги влетел в сетку 5:0.

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