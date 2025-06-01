Ноам Бен Аруш подписал контракт с тель-авивским "Маккаби"

Защитник молодежной сборной Израиля Ноам Бен Аруш подписал четырехлетний контракт с тель-авивским "Маккаби", сообщает ONE.

Контракт предусматривает опцию продления.

Источник оценивает стоимость трансфера 800 тысяч долларов.

С 2022 года футболист выступал за хайфский "Апоэль".

Ноам Бен Аруш - воспитанник хайфского "Маккаби". Он выступал за молодежные команды "Неве Йосеф" и "Бейтар" (Тубрук).