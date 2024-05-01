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"Маккаби" (Петах-Тиква) вышел в финал Кубка Израиля по футболу

время публикации: 01 мая 2024 г., 06:39 | последнее обновление: 01 мая 2024 г., 06:39
"Маккаби" (Петах-Тиква) вышел в финал Кубка Израиля по футболу
AP Photo/Eduardo Verdugo

В финале Кубка Израиля по футболу встретятся "Маккаби "(Петах-Тиква) и "Апоэль" (Беэр-Шева).

Эти команды играли в финале Кубка в 2020 году.

Ран Кожук во второй раз подряд выводит свою команду в финал. В прошлом сезоне он дошел до финала с "Маккаби" (Нетания).

"Маккаби" разгромил одного из лидеров Лиги Леумит (второй дивизион израильского футбола) "Апоэль" (Ноф а-Галиль) 3:0.

Голы забили Маор Леви и 17-летний Лиран Хазан.

Гол в свои ворота забил Долев Азулай, в прошлом сезоне игравший за "Маккаби" (Петах-Тиква).

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