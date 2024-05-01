"Маккаби" (Петах-Тиква) вышел в финал Кубка Израиля по футболу
время публикации: 01 мая 2024 г., 06:39 | последнее обновление: 01 мая 2024 г., 06:39
В финале Кубка Израиля по футболу встретятся "Маккаби "(Петах-Тиква) и "Апоэль" (Беэр-Шева).
Эти команды играли в финале Кубка в 2020 году.
Ран Кожук во второй раз подряд выводит свою команду в финал. В прошлом сезоне он дошел до финала с "Маккаби" (Нетания).
"Маккаби" разгромил одного из лидеров Лиги Леумит (второй дивизион израильского футбола) "Апоэль" (Ноф а-Галиль) 3:0.
Голы забили Маор Леви и 17-летний Лиран Хазан.
Гол в свои ворота забил Долев Азулай, в прошлом сезоне игравший за "Маккаби" (Петах-Тиква).
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 мая 2024
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 апреля 2024
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 апреля 2024