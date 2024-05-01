Полуфинал Лиги чемпионов. "Бавария" и "Реал" сыграли вничью

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов мюнхенская "Бавария" сыграла вничью с мадридским "Реалом" 2:2.

"Бавария": Нойер, Дайер, Ким Мин Чжэ, Мазрауи, Горетцка (Геррейру, 46), Лаймер, Киммих, Мюллер (Гнабри, 80), Сане (Дэвис, 87), Мусиала, Кейн.

"Реал": Лунин, Начо (Камавинга, 65), Рюдигер, Менди, Вальверде, Кроос (Браим Диас, 76), Тчуамени, Васкес, Беллингем (Модрич, 75), Винисиус Жуниор, Родриго (Хоселу, 87).

В первой половине первого тайма мадридцы оборонялись и сумели забить. Затем у хозяев до перерыва мало что получалось.

Первый опасный момент "Бавария" создала на первой минуте. Сане пробил в угол. Лунин ногой парировал мяч. На 24-й минуте Кроос пасом из центра поля отрезал троих защитников "Баварии". Винисиус Жуниор вышел один на один и открыл счет 0:1.

До перерыва у "Реала" потрясающая реализация. Одна опасная атака, один удар в створ ворот, один гол.

"Бавария" мощно начала второй тайм и сумела забить два гола (могла и больше). Затем "Реал" вернул инициативу и отыгрался.

На 51-й минуте опасно пробил Кроос. Нойер парировал.

На 53-й минуте Сане принял мяч на фланге, ворвался в штрафную и мощно пробил в ближний угол 1:1. На 57-й минуте Гарри Кейн реализовал пенальти 2:1. В 43 матчах за "Баварию" английский форвард забил 43 гола.

На 66-й минуте Кейн опасно бил из пределов штрафной. Мяч попал в Рюдигера и пролетел рядом со штангой. Затем Лунин несколько раз выручил гостей.

На 83-й минуте Винисиус Жуниор реализовал пенальти 2:2.