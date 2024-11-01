Министр спорта выступил против госбюджета. "Они решили, что больше нет необходимости спорте"

Министр культуры и спорта Израиля Мики Зоар выступил против государственного бюджета Израиля на 2025 год.

Он заявил, что "министерство финансов хочет уничтожить спорт в Израиле", сообщает "Исраэль а-Йом".

"Они решили, что в стране больше нет необходимости в культуре и спорте", - добавил министр.

В статье говорится о беспрецедентном сокращении бюджета министерства культуры и спорта Израиля, которые представляют реальную угрозу для существования культуры и спорта в Израиле.

"Если культурные и спортивные организации Израиля хотят жить им лучше присоединиться к борьбе за культурный и спортивный бюджет", - сказал министр.

В воскресенье Микки Зоар проведет пресс-конференцию.