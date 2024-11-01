Английская футболистка поразила эротическим костюмом на Хэллоуин

Футболистка британского клуба "Чешем Юнайтед" Мэделин Райт поразила поклонников смелым нарядом на Хэллоуин.

Наряд называется "Ангел против демона" и выглядит очень эротично.

Фотографию спортсменка опубликовала в инстаграме.

Ранее Мэделин Райт выступала за "Чарльтон" и "Лейтон Ориент".

У нее есть аккаунт на OnlyFans.