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Экономика

Возобновилось заседание правительства по госбюджету. Минобороны получит 20 млрд шекелей добавки

время публикации: 01 ноября 2024 г., 08:45 | последнее обновление: 01 ноября 2024 г., 08:45
Возобновилось заседание правительства по госбюджету. Минобороны получит 20 млрд шекелей дополнительно
Chaim Goldberg/Flash90

Утром в пятницу возобновилось заседание правительства по утверждению государственного бюджета на 2025 год и закона о государственном регулировании.

Марафонное заседание началось утром в четверг и несколько раз прерывалось. До сих пор правительству удалось согласовать бюджеты части министерств.

В частности, как сообщает The Marker, было согласовано увеличение оборонного бюджета на 20 миллиардов шекелей сверх первоначального предложения, а не на 50 миллиардов, как того требовали в министерстве обороны.

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