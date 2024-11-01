Возобновилось заседание правительства по госбюджету. Минобороны получит 20 млрд шекелей добавки

Утром в пятницу возобновилось заседание правительства по утверждению государственного бюджета на 2025 год и закона о государственном регулировании.

Марафонное заседание началось утром в четверг и несколько раз прерывалось. До сих пор правительству удалось согласовать бюджеты части министерств.

В частности, как сообщает The Marker, было согласовано увеличение оборонного бюджета на 20 миллиардов шекелей сверх первоначального предложения, а не на 50 миллиардов, как того требовали в министерстве обороны.