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Массовая драка в матче чемпионата Израиля по гандболу

время публикации: 20 апреля 2024 г., 12:23 | последнее обновление: 20 апреля 2024 г., 12:23
Массовая драка в матче чемпионата Израиля по гандболу
AP Photo/Denes Erdos

Полуфинальный матч чемпионата Израиля по гандболу между командами "Рамат а-Шарон" и "Холон" был прерван из-за массовой драки болельщиков.

Позже игра была продолжена.

"Рамат а-Шарон" победил 36:32 и вышел в финал. Счет в серии 2:0.

Во второй полуфинальной серии между ришонскими "Апоэлем" и "Маккаби" счет 1:1.

Видео потасовки на трибунах опубликовано в твиттере.

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