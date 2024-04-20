Массовая драка в матче чемпионата Израиля по гандболу

Полуфинальный матч чемпионата Израиля по гандболу между командами "Рамат а-Шарон" и "Холон" был прерван из-за массовой драки болельщиков.

Позже игра была продолжена.

"Рамат а-Шарон" победил 36:32 и вышел в финал. Счет в серии 2:0.

Во второй полуфинальной серии между ришонскими "Апоэлем" и "Маккаби" счет 1:1.

Видео потасовки на трибунах опубликовано в твиттере.