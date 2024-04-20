Массовая драка в матче чемпионата Израиля по гандболу
время публикации: 20 апреля 2024 г., 12:23 | последнее обновление: 20 апреля 2024 г., 12:23
Полуфинальный матч чемпионата Израиля по гандболу между командами "Рамат а-Шарон" и "Холон" был прерван из-за массовой драки болельщиков.
Позже игра была продолжена.
"Рамат а-Шарон" победил 36:32 и вышел в финал. Счет в серии 2:0.
Во второй полуфинальной серии между ришонскими "Апоэлем" и "Маккаби" счет 1:1.
Видео потасовки на трибунах опубликовано в твиттере.
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