"Челси" забил пять мячей. Результаты матчей Лиги конференций
время публикации: 20 декабря 2024 г., 07:20 | последнее обновление: 20 декабря 2024 г., 07:25
Состоялись матчи шестого раунда основного этапа Лиги конференций. "Челси" разгромил "Шемрок Роверс" 5:1.
Хайденхайм (Германия) - Санкт-Галлен (Швейцария) 1:1
АПОЭЛ (Никосия, Кипр) - Астана (Казахстан) 1:1
Нас 56-й минуте бывший нападающий "Штутгарта" и "Ниццы" Анастасиос Донис вывел киприотов вперед.
На 64-й минуте бывший защитник "Брайтон энд Хоув" и "Жальгириса" Кипрас Кожуколовас сравнял счет.
Через минуту "Астана" осталась в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил Макс Эбонг.
Вскоре составы стали равными. На 70-й минуте две желтые карточки получил Яннис Сациас.
Серкль Брюгге (Бельгия) - Истанбул ББ (Турция) 1:1
Челси (Лондон, Англия) - Шемрок Роверс (Ирландия) 5:1
Три мяча забил 18-летний Марк Гиу.
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