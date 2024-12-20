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"Челси" забил пять мячей. Результаты матчей Лиги конференций

Футбол
время публикации: 20 декабря 2024 г., 07:20 | последнее обновление: 20 декабря 2024 г., 07:25
"Челси" забил пять мячей. Результаты матчей Лиги конференций
AP Photo/Ian Walton

Состоялись матчи шестого раунда основного этапа Лиги конференций. "Челси" разгромил "Шемрок Роверс" 5:1.

Хайденхайм (Германия) - Санкт-Галлен (Швейцария) 1:1

АПОЭЛ (Никосия, Кипр) - Астана (Казахстан) 1:1

Нас 56-й минуте бывший нападающий "Штутгарта" и "Ниццы" Анастасиос Донис вывел киприотов вперед.

На 64-й минуте бывший защитник "Брайтон энд Хоув" и "Жальгириса" Кипрас Кожуколовас сравнял счет.

Через минуту "Астана" осталась в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил Макс Эбонг.

Вскоре составы стали равными. На 70-й минуте две желтые карточки получил Яннис Сациас.

Серкль Брюгге (Бельгия) - Истанбул ББ (Турция) 1:1

Челси (Лондон, Англия) - Шемрок Роверс (Ирландия) 5:1

Три мяча забил 18-летний Марк Гиу.

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