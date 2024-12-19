День миролюбия. Результаты матчей чемпионата Испании
время публикации: 19 декабря 2024 г., 11:27 | последнее обновление: 19 декабря 2024 г., 11:27
Состоялись перенесенные матчи двенадцатого и тринадцатого туров чемпионата Испании. Обе игры завершились вничью 1:1.
Вильярреал - Райо Вальекано (Мадрид) 1:1
"Подводники" прервали серию из трех поражений во всех турнирах.
"Райо" не проигрывает в четвертом матче подряд.
На 32-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Был удален Вилли Камбвала.
Эспаньол (Барселона) - Валенсия 1:1
Соперники остались в зоне вылета.
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