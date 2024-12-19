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День миролюбия. Результаты матчей чемпионата Испании

Футбол
время публикации: 19 декабря 2024 г., 11:27 | последнее обновление: 19 декабря 2024 г., 11:27
День миролюбия. Результаты матчей чемпионата Испании
AP Photo/Joan Monfort

Состоялись перенесенные матчи двенадцатого и тринадцатого туров чемпионата Испании. Обе игры завершились вничью 1:1.

Вильярреал - Райо Вальекано (Мадрид) 1:1

"Подводники" прервали серию из трех поражений во всех турнирах.

"Райо" не проигрывает в четвертом матче подряд.

На 32-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Был удален Вилли Камбвала.

Эспаньол (Барселона) - Валенсия 1:1

Соперники остались в зоне вылета.

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