x
19 декабря 2024
|
последняя новость: 16:18
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
19 декабря 2024
|
19 декабря 2024
|
последняя новость: 16:18
19 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Джанлуиджи Доннаврумме наложили 10 швов после удара шипами в лицо

Знаменитые спортсмены
Футбол
Скандалы в спорте
время публикации: 19 декабря 2024 г., 15:46 | последнее обновление: 19 декабря 2024 г., 15:46
Джанлуиджи Доннаврумме наложили 10 швов после удара шипами в лицо
AP Photo/Alessandra Tarantino

В матче шестнадцатого тура чемпионата Франции ПСЖ победил "Монако" 4:2.

В начале матча травму получил голкипер парижан Джанлуиджи Доннарумма. Бывший полузащитник "Торино" Вилфред Синго ударил вратаря ногой в лицо и не был за это наказан (он уже имел к тому времени желтую карточку, а удалять его судья не захотел).

Доннарумме наложили 10 швов.

Фотографию вратаря опубликовал в Х Фабрицио Романо.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 19 декабря 2024

День миролюбия. Результаты матчей чемпионата Испании
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 19 декабря 2024

Карло Анчелотти установил рекорд "Реала"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 19 декабря 2024

Травма Доннаруммы. Удаление тренера "Монако". Дубль Дембеле. Победа ПСЖ
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 18 декабря 2024

Обладателем Межконтинентального кубка стал "Реал"