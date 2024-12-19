Джанлуиджи Доннаврумме наложили 10 швов после удара шипами в лицо

В матче шестнадцатого тура чемпионата Франции ПСЖ победил "Монако" 4:2.

В начале матча травму получил голкипер парижан Джанлуиджи Доннарумма. Бывший полузащитник "Торино" Вилфред Синго ударил вратаря ногой в лицо и не был за это наказан (он уже имел к тому времени желтую карточку, а удалять его судья не захотел).

Доннарумме наложили 10 швов.

Фотографию вратаря опубликовал в Х Фабрицио Романо.