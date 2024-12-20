Достижение Джордана Пула. Рекорд "Мемфиса". Результаты матчей НБА

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Чикаго" в гостях обыграл "Бостон" 117:108.

Детройт Пистонс - Юта Джаз 119:126

"Юта" одержала шестую победу в сезоне и поднялась с последнего места в Западной конференции.

Орландо Мэджик - Оклахома-Сити Тендер 99:105

Вашингтон Уизардс - Шарлотт Хорнетс 123:114

Лидер "шершней" Ламело Болл сделал "дабл-дабл" (34 + 13 передач).

Джордан Пул (Вашингтон) набрал в этом матче 27 очков и 6000 за карьеру.

Бостон Селтикс - Чикаго Булз 108:117

Зак Лавин (Чикаго) набрал 36 очков, сделал 6 подборов и 4 передачи.

Торонто Рэпторз - Бруклин Нетс 94:101

Форвард "Бруклина" Кэмерон Джонсон провел лучший матч в сезоне (33 + 10 подборов + 6 передач).

Хьюстон Рокетс - Нью-Орлеан Пеликанз 133:113

Лучший игрок матча Джайлен Грин (Хьюстон) (34 + 6 подборов + 3 передачи). Он совершил 4 слэм-данка.

Мемфис Гризлиз - Голден Стэйт Уориорз 144:93

Игроки "Мемфиса" установили клубный рекорд - 27 точных трехочковых в одной игре.

Сан-Антонио Сперз - Атланта Хоукс 133:126 (овертайм)

Основное время завершилось со счетом 120:120.

Лидер "шпор" Виктор Вембаньяма набрал 42 очка, сделал 6 подборов, 5 передач и 4 блок-шота.

Даллас Мэверикс - Лос-Анджелес Клипперс 95:118

Финикс Санз - Индиана Пэйсерз 111:120

Самый результативный игрок матча - лидер "Финикса" Кевин Дюрант (37 + 10 подборов + 6 передач).

Лучший в составе победителей - Паскаль Сиакам (25 + 18 подборов).

Миннесота Тимбервулвз - Нью-Йорк Никс 107:133

Центровой "Никс" Карл-Энтони Таунс совершил "дабл-дабл" (32 + 20 подборов) в 16-м матче подряд.