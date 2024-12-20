НБА. Дени Авдия набрал 19 очков. "Портленд" победил "Денвер"
время публикации: 20 декабря 2024 г., 07:44 | последнее обновление: 20 декабря 2024 г., 07:57
В матче регулярного чемпионата НБА "Портленд Трэйл Блэйзерс" одолел "Денвер Наггетс" 126:124.
Израильский форвард "Портленда" Дени Авдия набрал 19 очков, сделал 2 подбора и 1 передачу.
После трех четвертей "Портленд" уверенно вел в счете 104:87.
Но растерял преимущество. На последней минуте ничья 124:124.
На последних секундах матча прорыв под щит и победный бросок совершил Анферни Симонс. В этом матче он сделал "дабл-дабл" (28 + 10 передач). Самый результативный игрок матча лидер "Денвера" Никола Йокич (34 + 9 подборов + 8 передач).
Ссылки по теме