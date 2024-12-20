НБА. Рекорд и достижение Леброна Джеймса

В матче регулярного чемпионата НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" в гостях обыграл "Сакрасенто Кингз" 113:100.

Матч стал историческим. Леброн Джеймс стал рекордсменом по количеству минут в матчах регулярных чемпионатов НБА - 57447.

Он превзошел рекорд Карима Абдул Джаббара (57446).

Леброн Джеймс набрал 19 очков в этой игре и более 10 тысяч очков в матчах за "Лейкерс" (в 374 играх за этот клуб). Всего за карьеру он набрал 41040 очков (рекорд НБА).