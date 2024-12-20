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Спорт

НБА. Рекорд и достижение Леброна Джеймса

Баскетбол
НБА
Знаменитые спортсмены
время публикации: 20 декабря 2024 г., 08:32 | последнее обновление: 20 декабря 2024 г., 08:32
НБА. Рекорд и достижение Леброна Джеймса
AP Photo/Jed Jacobsohn

В матче регулярного чемпионата НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" в гостях обыграл "Сакрасенто Кингз" 113:100.

Матч стал историческим. Леброн Джеймс стал рекордсменом по количеству минут в матчах регулярных чемпионатов НБА - 57447.

Он превзошел рекорд Карима Абдул Джаббара (57446).

Леброн Джеймс набрал 19 очков в этой игре и более 10 тысяч очков в матчах за "Лейкерс" (в 374 играх за этот клуб). Всего за карьеру он набрал 41040 очков (рекорд НБА).

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