Немки победили сборную Франции и вышли в полуфинал чемпионата Европы по футболу
время публикации: 20 июля 2025 г., 06:49 | последнее обновление: 20 июля 2025 г., 06:55
Определились все полуфиналисты женского чемпионата Еврпы по футболу, который проходит в Швейцарии.
Немуи победили сборную Франции в серии пенальти 6:5.
Основное время матча завершилось вничью 1:1.
Немки с 12-й минуты играли в меньшинстве. Удалена Катрин Хайндрих (Вольфсбург). За это же нарушение был назначен 11-метровый, который реализовала Грейс Гейоро (ПСЖ).
На 25-й минуте Сьоке Нюскен (Челси) сравняла счет. На 69-й минуте она не реализовала пенальти.
На 57-й минуте гол Гейоро был отменен из-за офсайда.
В послематчевой серии у сборной Германии не забила Сара Дабриц (Лион), Франции - Амей Майри (Лион) и Алиса Сомбат (Лион).
В полуфиналах сыграют:
Англия - Италия
Германия - Испания.
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