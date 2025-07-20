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Немки победили сборную Франции и вышли в полуфинал чемпионата Европы по футболу

Футбол
время публикации: 20 июля 2025 г., 06:49 | последнее обновление: 20 июля 2025 г., 06:55
Немки победили сборную Франции и вышли в полуфинал чемпионата Европы по футболу
AP Photo/Martin Meissner

Определились все полуфиналисты женского чемпионата Еврпы по футболу, который проходит в Швейцарии.

Немуи победили сборную Франции в серии пенальти 6:5.

Основное время матча завершилось вничью 1:1.

Немки с 12-й минуты играли в меньшинстве. Удалена Катрин Хайндрих (Вольфсбург). За это же нарушение был назначен 11-метровый, который реализовала Грейс Гейоро (ПСЖ).

На 25-й минуте Сьоке Нюскен (Челси) сравняла счет. На 69-й минуте она не реализовала пенальти.

На 57-й минуте гол Гейоро был отменен из-за офсайда.

В послематчевой серии у сборной Германии не забила Сара Дабриц (Лион), Франции - Амей Майри (Лион) и Алиса Сомбат (Лион).

В полуфиналах сыграют:

Англия - Италия

Германия - Испания.

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