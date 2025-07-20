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Усик нокаутировал Дюбуа и стал абсолютным чемпионом мира по боксу

Бокс
время публикации: 20 июля 2025 г., 06:28 | последнее обновление: 20 июля 2025 г., 06:38
Усик нокаутировал Дюбуа и стал абсолютным чемпионом мира по боксу
AP Photo/Frank Augstein
Усик нокаутировал Дюбуа и стал абсолютным чемпионом мира по боксу
AP Photo/Frank Augstein
Усик нокаутировал Дюбуа и стал абсолютным чемпионом мира по боксу
AP Photo/Frank Augstein

В Лондоне состоялся бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе.

Украинец Александр Усик нокаутировал в пятом раунде британца Даниэля Дюбуа и вновь стал абсолютным чемпионом мира.

К поясам чемпиона WBC, WBA Super, WBO, IBO, The Ring он добавил пояс IBF, принадлежавший британцу.

В первом раунде Дюбуа пытался захватить инициативу и навязать свою тактику боя. Усик уверенно контролировал дистанцию и встретил соперника несколькими акцентированными ударами.

Во втором раунде Усик стал работать быстрее, но британец уверенно защищался.

В третьем раунде он активизировался. Но Усик сумел поймать противника на противоходе и нанес несколько ударов в голову.

В четвертом раунде Дюбуа зажал Усика в углу ринга, но тот сумел быстро вырваться из ловушки. Александр достал соперника сильным левым хуком.

В пятом раунде Усик дважды сбивал соперника с ног. После второго падения судья остановил бой.

Это был второй поединок Александра и Даниэля. В августе 2023 года Усик нокаутировал Дюбуа в девятом раунде.

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