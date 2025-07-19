СМИ. Тибо Куртуа продлил контракт с "Реалом

Один из лучших вратарей мира Тибо Куртуа продлил контракт с "Реалом" (Мадрид) до 2027 года, сообщают испанские СМИ.

Предыдущий договор заканчивался летом 2026 года.

Бельгийский голкипер защищает ворота "Реала" с 2018 года.

В составе "королевского клуба" он трехкратный чемпион Испании, двукратный победитель Лиги чемпионов, двукратный обладатель Суперкубка УЕФА, победитель клубного чемпионата мира 2018 года, обладатель Межконтинентального кубка 2024 года.