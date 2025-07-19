СМИ. Тибо Куртуа продлил контракт с "Реалом
время публикации: 19 июля 2025 г., 12:50 | последнее обновление: 19 июля 2025 г., 12:50
Один из лучших вратарей мира Тибо Куртуа продлил контракт с "Реалом" (Мадрид) до 2027 года, сообщают испанские СМИ.
Предыдущий договор заканчивался летом 2026 года.
Бельгийский голкипер защищает ворота "Реала" с 2018 года.
В составе "королевского клуба" он трехкратный чемпион Испании, двукратный победитель Лиги чемпионов, двукратный обладатель Суперкубка УЕФА, победитель клубного чемпионата мира 2018 года, обладатель Межконтинентального кубка 2024 года.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 19 июля 2025