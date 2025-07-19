Определились полуфиналистки юношеского чемпионата мира по баскетболу

В Брно, Чехия, продолжается женский юношеский чемпионат мира по баскетболу (спортсменки до 19 лет).

Сегодня в полуфиналах сыграют

США - Испания

Австралия - Канада.

В матче минитурнира за 9-12-е места израильтянки сыграют со сборной Китая.