Юношеский чемпионат мира по баскетболу. Израильтянки победили сборную Китая

В Брно, Чехия, продолжается женский юношеский чемпионат мира по баскетболу (спортсменки до 19 лет).

Израильтянки победили сборную Китая 84:79.

В матче за девятое место сборная Израиля сыграет с победителем пары Нигерия - Южная Корея.

После 10 минут Израильтянки выигрывали 18:14, 20 - 46:41, 30 - 60:56.

За полторы минуты до окончания матча в счете вели китаянки.

Выдающийся матч провела Галь Равив (38 + 9 подборов + 6 передач).