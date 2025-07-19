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Юношеский чемпионат мира по баскетболу. Израильтянки победили сборную Китая

Баскетбол
время публикации: 19 июля 2025 г., 16:52 | последнее обновление: 19 июля 2025 г., 16:52
Юношеский чемпионат мира по баскетболу. Израильтянки победили сборную Китая
AP Photo/David Zalubowski

В Брно, Чехия, продолжается женский юношеский чемпионат мира по баскетболу (спортсменки до 19 лет).

Израильтянки победили сборную Китая 84:79.

В матче за девятое место сборная Израиля сыграет с победителем пары Нигерия - Южная Корея.

После 10 минут Израильтянки выигрывали 18:14, 20 - 46:41, 30 - 60:56.

За полторы минуты до окончания матча в счете вели китаянки.

Выдающийся матч провела Галь Равив (38 + 9 подборов + 6 передач).

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