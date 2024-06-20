Сегодня начинается Кубок Америки. Лионель Месси и компания начнут защиту титула
время публикации: 20 июня 2024 г., 15:59 | последнее обновление: 20 июня 2024 г., 15:59
20 июня стартует Кубок Америки. В стартовом матче в Атланте встретятся сборные Аргентины и Канады.
Начало матча - 03:00 по израильскому времени.
Аргентинцы - действующие обладатели трофея.
Группа А
Аргентина, Перу, Чили, Канада
Группа В
Мексика, Эквадор, Венесуэла, Ямайка
Группа С
США, Уругвай, Панама, Боливия
Группа D
Бразилия, Колумбия, Парагвай, Коста-Рика.
В плэй-офф выходят команды, занявшие первые и вторые места в группах.
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