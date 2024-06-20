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Сегодня начинается Кубок Америки. Лионель Месси и компания начнут защиту титула

время публикации: 20 июня 2024 г., 15:59 | последнее обновление: 20 июня 2024 г., 15:59
Сегодня начинается Кубок Америки. Лионель Месси и компания начнут защиту титула
AP Photo/Mike Stewart

20 июня стартует Кубок Америки. В стартовом матче в Атланте встретятся сборные Аргентины и Канады.

Начало матча - 03:00 по израильскому времени.

Аргентинцы - действующие обладатели трофея.

Группа А

Аргентина, Перу, Чили, Канада

Группа В

Мексика, Эквадор, Венесуэла, Ямайка

Группа С

США, Уругвай, Панама, Боливия

Группа D

Бразилия, Колумбия, Парагвай, Коста-Рика.

В плэй-офф выходят команды, занявшие первые и вторые места в группах.

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