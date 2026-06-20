Парагваец Мигель Алмирон вошел в истрию футбола
время публикации: 20 июня 2026 г., 08:38 | последнее обновление: 20 июня 2026 г., 08:42
Сборная Парагвая победила команду Турции 1:0. Турки, считавшиеся фаворитом группы, вылетели.
Парагвайцы второй тайм играли в меньшинстве.
На третьей минуте, добавленной к первому тайму, был удален Мигель Алмирон (Атланта Юнайтед).
"Спорт-экспресс" сообщает, что он стал первым игроком в истории футбола, удаленным за то, что прикрыл рот рукой, обращаясь к сопернику.
Судья Иван Бартон удалил парагвайца после просмотра видеоповтора.
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