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Спорт

Парагваец Мигель Алмирон вошел в истрию футбола

Футбол
ЧМ по футболу 2026
время публикации: 20 июня 2026 г., 08:38 | последнее обновление: 20 июня 2026 г., 08:42
Парагваец Мигель Алмирон вошел в истрию футбола
AP Photo/Jeff Chiu

Сборная Парагвая победила команду Турции 1:0. Турки, считавшиеся фаворитом группы, вылетели.

Парагвайцы второй тайм играли в меньшинстве.

На третьей минуте, добавленной к первому тайму, был удален Мигель Алмирон (Атланта Юнайтед).

"Спорт-экспресс" сообщает, что он стал первым игроком в истории футбола, удаленным за то, что прикрыл рот рукой, обращаясь к сопернику.

Судья Иван Бартон удалил парагвайца после просмотра видеоповтора.

Спорт
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