Парагваец Мигель Алмирон вошел в истрию футбола

Сборная Парагвая победила команду Турции 1:0. Турки, считавшиеся фаворитом группы, вылетели.

Парагвайцы второй тайм играли в меньшинстве.

На третьей минуте, добавленной к первому тайму, был удален Мигель Алмирон (Атланта Юнайтед).

"Спорт-экспресс" сообщает, что он стал первым игроком в истории футбола, удаленным за то, что прикрыл рот рукой, обращаясь к сопернику.

Судья Иван Бартон удалил парагвайца после просмотра видеоповтора.