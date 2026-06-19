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Спорт

Мексиканская болельщица рассказала как попасть на матч чемпионата мира практически голой

Футбол
ЧМ по футболу 2026
время публикации: 19 июня 2026 г., 19:19 | последнее обновление: 19 июня 2026 г., 19:19
Судя по фотографиям, она посетила матч открытия Мексика - ЮАР.
AP Photo/Antonio Felix

Известная мексиканская болельщица и блоггер Эранди Баррера опубликовала фототчет о необычной акции.

Мексиканская красотка посетила один из матчей чемпионата мира, одетая лишь в трусики.

Судя по фотографиям, она посетила матч открытия Мексика - ЮАР.

Все остальное было нарисовано.

Мексиканские стюарды оказались либеральными и пропустили ее на стадион.

Фото- и видеоотчет опубликован в инстаграме.

Спорт
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