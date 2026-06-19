Мексиканская болельщица рассказала как попасть на матч чемпионата мира практически голой
время публикации: 19 июня 2026 г., 19:19 | последнее обновление: 19 июня 2026 г., 19:19
Известная мексиканская болельщица и блоггер Эранди Баррера опубликовала фототчет о необычной акции.
Мексиканская красотка посетила один из матчей чемпионата мира, одетая лишь в трусики.
Судя по фотографиям, она посетила матч открытия Мексика - ЮАР.
Все остальное было нарисовано.
Мексиканские стюарды оказались либеральными и пропустили ее на стадион.
Фото- и видеоотчет опубликован в инстаграме.
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