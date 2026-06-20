Сенсация. Парагвайцы победили сборную Турции

В Санта-Кларе встречались сборные Турции и Парагвая. Парагвайцы победили 1:0.

Положение команд. США 6 очков, Австралия, Парагвай по 3, Турция 0.

Сборная Турции - первая команда, лишившаяся шансов на выход в плэй-офф.

Соперники проиграли первые матчи, поэтому эта встреча приобретала особое значение.

Парагвайцы забили очень быстрый гол. В первом тайме большим преимуществом владели турки. До перерывая сборная Парагвая почти не переходила на чужую половину поля.

На 2-й минуте Матиас Галарса (Атланта Юнайтед) послал мяч в угол ворот 0:1. Он установил рекорд чемпионатов мира. По данным статистического сервиса Opta, Галарса стал первым игроком, который в матче чемпионата мира до 15-й минуты успел забить гол и получить предупреждение (желтые карточки были введены в 1970 году).

На 35-й минуте турки едва не отыгрались. После удара головой Акгюна мяч попал в перекладину.

На 37-й минуте южноамериканцы провели быструю контратаку. Чакыр парировал мяч после опасного удара Касереса.

На третьей минуте, добавленной к первому тайму, парагвайцы остались в меньшинстве. За неспортивное поведение удален бывший форвард "Ньюкасла" Мигель Альмирон (Атланта Юнайтед). Видимо, сказал что-то сопернику.

На 48-й минуе Йывлдыз опасно пробил в ближний угол, но не попал.

На 59-й минут Чалханоглу пробил издали. Мяч попал в защитника и едва не оказался в сетке. Через 3 минуты Дениз Гюль, вышедший на замену, нанес удар головой. Хиль мяч поймал.

Статистика за 70 минут. Владение мячом сборной Турции 82%.

На 84-й минуте парагвайцы могли забить. Навес со штрафного. Алонсо головой направил мяч в нижний угол. Чакыр мяч парировал.

На 89-й минуте Хиль парировал мяч после удара с близкого расстояния. Гюль первым успел к мячу, но пробил неточно. Комментатор сказал "Такое невозможно не забить".