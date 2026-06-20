Чемпионат мира по футболу. Бразильцы разгромили сборную Гаити

В Филадельфии бразильцы разгромили сборную Гаити 3:0. Все голы были забиты в первом тайме.

Положение команд в группе С. Бразилия, Марокко по 4 очка, Шотландия 3, Гаити 0.

Неймар тренировался с командой, но не был включен в заявку на матч.

На 12-й минуте гол бразильцев был отменен из-за офсайда. На 23-й минуте Винисиус Жуниор ворвался в штрафную и нанес сильный удар. Вратарь мяч парировал. Делькруа неудачно вынес мяч. Мяч попал в Матеуса Кунью (Манчестер Юнайтед) и оказался в сетке 1:0. На 36-й минуте Винисиус Жуниор делает передачу. Матеус Кунья ворвался в штрафную и нанес удар в ближнюю "девятку" 2:0.

На 40-й минуте из-за травмы заменен Рафинья.

На третьей минуте, добавленной к первому тайму, Винисиус Жуниор вышел один на один 3:0.

Во втором тайме бразильцы сбавили активность. В первом тайме по точным ударам 5:0, во втором - 0:3.

На 63-й минуте сборная Гаити едва не забила. После углового Аде нанес удар головой. Мяч от руки вратаря летел в ворота. Луис Данило выбил мяч с линии ворот.

На 78-й минуте не был засчитан гол бразильцев.

На 87-й минуте Алиссон парировал мяч после удара Изидора с острого угла.