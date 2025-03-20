Президентом МОК избрана Кирсти Ковентри
время публикации: 20 марта 2025 г., 17:31 | последнее обновление: 20 марта 2025 г., 17:39
В Афинах проходит сессия Международного олимпийского комитета, на которой состоялись выборы главы организации.
Генсек МОК Кристоф де Кепер объявил, что новый президент был выбран в первом раунде голосования.
Им стала двукратная олимпийская чемпионка (плавание) Кирсти Ковентри (Зимбабве).
Она - многократная рекордсменка мира, семикратная чемпионка мира, 14-кратная чемпионка Африканских игр.
С 2018 года Кирсти Ковентри - министр по делам молодёжи, спорта, искусства и отдыха Зимбабве.
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