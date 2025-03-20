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Спорт

Президентом МОК избрана Кирсти Ковентри

время публикации: 20 марта 2025 г., 17:31 | последнее обновление: 20 марта 2025 г., 17:39
Президентом МОК избрана Кирсти Ковентри
AP Photo/Thanassis Stavrakis

В Афинах проходит сессия Международного олимпийского комитета, на которой состоялись выборы главы организации.

Генсек МОК Кристоф де Кепер объявил, что новый президент был выбран в первом раунде голосования.

Им стала двукратная олимпийская чемпионка (плавание) Кирсти Ковентри (Зимбабве).

Она - многократная рекордсменка мира, семикратная чемпионка мира, 14-кратная чемпионка Африканских игр.

С 2018 года Кирсти Ковентри - министр по делам молодёжи, спорта, искусства и отдыха Зимбабве.

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