МОК назвал слухи об отмене олимпиады "частью кампании дезинформации"

Международный олимпийский комитет выпустил заявление, в котором назвал слухи об отмене Парижской олимпиады "частью кампании по дезинформации, направленной против Франции, МОК и президента комитета Томаса Баха".

В заявлении подчеркивается, что слухи не имеют фактического основания.

Церемония открытия олимпиады состоится 26 июля.

Во Франции после первого тура парламентских выборов начались массовые протесты. На их фоне появились слухи о возможном отмене олимпиады.