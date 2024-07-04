МОК назвал слухи об отмене олимпиады "частью кампании дезинформации"
время публикации: 04 июля 2024 г., 09:42 | последнее обновление: 04 июля 2024 г., 09:42
Международный олимпийский комитет выпустил заявление, в котором назвал слухи об отмене Парижской олимпиады "частью кампании по дезинформации, направленной против Франции, МОК и президента комитета Томаса Баха".
В заявлении подчеркивается, что слухи не имеют фактического основания.
Церемония открытия олимпиады состоится 26 июля.
Во Франции после первого тура парламентских выборов начались массовые протесты. На их фоне появились слухи о возможном отмене олимпиады.
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