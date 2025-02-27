МОК признал World Boxing управляющей боксом организацией

Международный олимпийский комитет временно признал World Boxing управляющей боксом организацией.

Решение принято во время онлайн-заседания МОК 26 октября.

В World Boxing входят 78 национальных федераций. Организация создана в 2023 году в качестве альтернативы Международной организации бокса (IBA), которая была лишена права проведения олимпийского отбора на олимпиады 2020 и 2024 годов. В 2023 году МОК лишил IBA статуса признанной организации.