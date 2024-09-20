Мишель Платини предложил уменьшить количество игроков в футболе
время публикации: 20 сентября 2024 г., 10:09 | последнее обновление: 20 сентября 2024 г., 10:09
Легенда футбола и бывший глава УЕФА Мишель Платини предложил уменьшить количество игроков до 10 в каждой команде, сообщают французские СМИ.
По мнению трехкратного обладателя "Золотого мяча", это освободило бы пространство на поле.
Мишель Платини сказал, что когда в начале 20 века определили составы команд из 11 человек, интенсивность футбола и скорости были совсем другими.
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