Рейтинг ФИФА. Украинцы на 24-м месте, израильтяне - на 79-м

ФИФА опубликовала рейтинг футбольных сборных по состоянию на 19 сентября 2024 года. В Тор-15 изменений нет.

Лидирует сборная Аргентины.

В первую десятку входят сборные Франции, Испании , Англии, Бразилии, Бельгии, Нидерландов, Португалии, Колумбии и Италии.

Сборная Украины обошла австралийцев и поднялась с 25-го места на 24-е.

Сборная Израиля после поражений в матчах Лиги наций с бельгийцами и итальянцами опустилась с 78-го места на 79-е.

Наибольшего прогресса за месяц достигла сборная Брунея, поднявшаяся со 190-го места на 183-е.

Наибольший регресс у сборной Катара, опустившейся с 34-го места на 44-е.