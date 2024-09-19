Рейтинг ФИФА. Украинцы на 24-м месте, израильтяне - на 79-м
время публикации: 19 сентября 2024 г., 14:06 | последнее обновление: 19 сентября 2024 г., 14:06
ФИФА опубликовала рейтинг футбольных сборных по состоянию на 19 сентября 2024 года. В Тор-15 изменений нет.
Лидирует сборная Аргентины.
В первую десятку входят сборные Франции, Испании , Англии, Бразилии, Бельгии, Нидерландов, Португалии, Колумбии и Италии.
Сборная Украины обошла австралийцев и поднялась с 25-го места на 24-е.
Сборная Израиля после поражений в матчах Лиги наций с бельгийцами и итальянцами опустилась с 78-го места на 79-е.
Наибольшего прогресса за месяц достигла сборная Брунея, поднявшаяся со 190-го места на 183-е.
Наибольший регресс у сборной Катара, опустившейся с 34-го места на 44-е.
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