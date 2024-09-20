Лига чемпионов. Иленикена побил рекорд Мбаппе. "Барселона" проиграла

В матче первого тура основного этапа Лиги чемпионов "Барселона" проиграла "Монако" 1:2. Это первое поражение каталонцев при Ханси Флике.

"Монако": Кен, Вандерсон (Мависса Элеби, 88), Салису, Керер, Синго, Камара (Головин, 46), Закария, Бен-Сегир (Кайо Энрике, 70), Минамино (Балогун, 70), Аклиуш, Эмболо (Иленикена, 59).

"Барселона": тер Штеген, Бальде (Фати, 88), Мартинес, Кубарси (Ферран Торрес, 79), Кунде, Эрик Гарсия, Касадо, Педри (Торре, 83), Рафинья, Ямаль (Мартин, 80), Левандовски (Домингес, 80).

Гости остались в меньшинстве уже на 10-й минуте. Удален Эрик Гарсия. После грубой ошибки тер Штегена он был вынужден сбить Минамино.

Удаление повлияло на ход игры. У монегасков подавляющее преимущество (52% владения мячом, 15:4 по ударам, 8:1 по точным ударам, 10:0 по угловым).

На 16-й минуте Магнес Аклиуш совершил сольный проход, ворвался в штрафную и нанес удар в ближний угол 1:0.

На 28-й минуте Ламин Ямаль метров с 20 пробил в нижний угол 1:1. На 31-й минуте Левандовски не смог переиграть вратаря. Мяч отскочил к Рафинье, который метров с 10 пробил мимо.

На 35-й минуте хозяева забили. Гол не засчитан из-за офсайда.

На 71-й минуте Джордж Иленикена вышел один на один и стал самым молодым автором гола "Монако" в матче Лиги чемпионов 2:1. Ему исполнилось 18 лет и 34 дня. Предыдущий рекорд (18 лет и 63 дня) установил Килиан Мбаппе.