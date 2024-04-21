Чемпионат мира по хоккею. Израильтяне проиграли исторический матч
время публикации: 21 апреля 2024 г., 19:25 | последнее обновление: 21 апреля 2024 г., 19:25
Сегодня в Белграде стартовал чемпионат мира по хоккею в дивизионе 2А (четвертый дивизион). В стартовом матче хорваты разгромили исландцев 11:2.
Вторым поединком стал исторический матч. Впервые встречались сборные Израиля и ОАЭ (в любом виде спорта). Израильтяне проиграли 6:10.
Стоит отметить, что в ворота сборной Израиля забивали россияне и хорват Лука Вукойя.
6 (2 + 4) очков набрал Дмитрий Лихачев.
В первом периоде израильтяне вели в счете 2:1. После 20 минут ничья 2:2. Во втором периоде счет был 3:3.
С 30-й по 38-ю минуты россияне из сборной ОАЭ забросили три шайбы. 6:3 после второго периода.
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