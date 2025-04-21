Дроны начнут доставлять грузы на Эверест – это может кардинально изменить альпинизм

На высоте более пяти тысяч метров над уровнем моря, где каждый шаг дается с трудом, на помощь людям пришли технологии. Впервые в истории на Эвересте был задействован дрон для масштабной уборки мусора, оставленного альпинистами, сообщает CNN.

После трагедии 2023 года, когда трое шерпов – местных жителей, которые помогали альпинистам при восхождении, погибли при установке веревок, было принято решение использовать дроны для транспортировки оборудования и вывоза мусора. В апреле 2024 года Airlift Technology с помощью китайской компании DJI провела успешные испытания дронов FlyCart 30, которые доставляли кислородные баллоны и другие припасы с базового лагеря на высоте 5364 м до лагеря I на высоте около 6000 м.

Дрон мог перевозить до 15 кг груза за 12 минут, в то время как пеший переход через ледопад Кхумбу занимал бы около 6-8 часов. Кроме того, дроны использовались для вывоза мусора, оставленного альпинистами. Во время первой уборочной операции компания Airlift Nepal использовала дрон, который смог переместить примерно 500 килограммов мусора из первого лагеря в базовый лагерь у подножия Эвереста. Для выполнения задачи потребовалось свыше 40 рейсов. Хотя дрон способен перевозить до 30 кг за раз, для безопасности груз ограничивали 20 кг на полет.

Использование дронов позволяет снизить риски для шерпов, которые традиционно несли тяжелые грузы через опасные участки. Правительство Непала уже заключило контракт с местной компанией для начала регулярных операций по доставке грузов с помощью дронов на южном склоне Эвереста в этом сезоне, который начнется в мае. Это нововведение может стать поворотным моментом для более безопасного и экологичного альпинизма. Однако стоимость дронов остается высокой, около 7 тысяч долларов, и компания AirLift рассматривает возможность локальной сборки для снижения затрат.