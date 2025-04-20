Художественная гимнастика. Израильтянки завоевали серебряную медаль в Баку
время публикации: 20 апреля 2025 г., 17:31 | последнее обновление: 20 апреля 2025 г., 17:31
В Баку проходит второй этап Кубка мира по художественной гимнастике.
Израильтянки завоевали серебряную медаль в упражнении "Пять лент". Победительницами стали китаянки. Третье место заняла сборная Казахстана.
В индивидуальном многоборье победила итальянка София Раффаэли. На втором месте украинка Таисия Онофрийчук. На третьем - болгарка Стиляна Николова.
В групповом многоборье победили болгарки. На втором месте китаянки, на третьем - украинки.
Таисия Онофрийчук завоевала золотую медаль в упражнениях с обручем, серебряную - с мячом.
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