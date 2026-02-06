Первый раунд переговоров в Омане завершился без встречи делегаций США и Ирана

Министерство иностранных дел Омана сообщило о завершении первого раунда переговоров в Маскате, посвященных ядерной программе Ирана. В переговорах принял участие командующий Центральным командованием США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер.

В заявлении МИДа Омана сказано, что министр провел отдельные встречи с обеими делегациями. Обсуждения были посвящены созданию надлежащих условий для возобновления дипломатических и технических переговоров между странами. Также отмечается, что была подчеркнута необходимость продвигать процесс вперед, учитывая решимость, проявленную обеими сторонами для успешного завершения обсуждений.

Напомним, Основную американскую делегацию в Омане представляют спецпосланник Стив Виткофф и Джаред Кушнер; иранскую – глава МИД Аббас Аракчи. Переговоры проходят в Маскате при посредничестве Омана.

По данным Reuters и AP, сохраняются серьезные разногласия по повестке: Вашингтон настаивает на более широком формате (включая темы ракетной программы и иранских прокси-сил), тогда как Тегеран подчеркивает, что обсуждение должно ограничиваться ядерной темой.