К расследованию аварии с автобусом в Рамат-Гане привлекли ШАБАК

Представители Общей службы безопасности (ШАБАК) принимают участие в расследовании обстоятельств инцидента на улице Бялик в Рамат-Гане, где пассажирский автобус въехал в здание.

В результате инцидента девушка в возрасте примерно 25 лет получила крайне тяжелые травмы, врачи больницы "Ихилов" борются за ее жизнь. Еще девять человек получили травмы различной степени тяжести.

Полиция задержала водителя автобуса для допроса. На первом допросе водитель заявил, что перепутал педали газа и тормоза, потеряв контроль над автобусом во время разворота.