x
06 февраля 2026
|
последняя новость: 16:14
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 февраля 2026
|
06 февраля 2026
|
последняя новость: 16:14
06 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

К расследованию аварии с автобусом в Рамат-Гане привлекли ШАБАК

время публикации: 06 февраля 2026 г., 12:30 | последнее обновление: 06 февраля 2026 г., 13:36
К расследованию аварии с автобусом в Рамат-Гане привлекли ШАБАК
Пресс-служба МАДА

Представители Общей службы безопасности (ШАБАК) принимают участие в расследовании обстоятельств инцидента на улице Бялик в Рамат-Гане, где пассажирский автобус въехал в здание.

В результате инцидента девушка в возрасте примерно 25 лет получила крайне тяжелые травмы, врачи больницы "Ихилов" борются за ее жизнь. Еще девять человек получили травмы различной степени тяжести.

Полиция задержала водителя автобуса для допроса. На первом допросе водитель заявил, что перепутал педали газа и тормоза, потеряв контроль над автобусом во время разворота.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 февраля 2026

Автобус въехал в магазин в Рамат-Гане, пострадали 10 человек