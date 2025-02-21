Матчи чемпионата Израиля по футболу начнутся с минуты молчания
время публикации: 21 февраля 2025 г., 12:15 | последнее обновление: 21 февраля 2025 г., 12:15
Матчи ближайшего тура чемпионата Израиля по футболу в Лиге Аль и Лиге Леумит начнутся с минуты молчания.
Минута молчания в память о заложниках, чьи тела были возвращены в Израиль 20 февраля: Ариэля Бибаса, Кфира Бибаса и Одеда Лифшица.
Руководство управления лигами выпустило заявление, в котором говорится "мы продолжаем молиться за возвращение Шири Бибас и всех похищенных террористами".