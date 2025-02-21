x
21 февраля 2025
|
последняя новость: 12:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
21 февраля 2025
|
21 февраля 2025
|
последняя новость: 12:53
21 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Матчи чемпионата Израиля по футболу начнутся с минуты молчания

Футбол
время публикации: 21 февраля 2025 г., 12:15 | последнее обновление: 21 февраля 2025 г., 12:15
Матчи чемпионата Израиля по футболу начнутся с минуты молчания
AP Photo/Petr David Josek

Матчи ближайшего тура чемпионата Израиля по футболу в Лиге Аль и Лиге Леумит начнутся с минуты молчания.

Минута молчания в память о заложниках, чьи тела были возвращены в Израиль 20 февраля: Ариэля Бибаса, Кфира Бибаса и Одеда Лифшица.

Руководство управления лигами выпустило заявление, в котором говорится "мы продолжаем молиться за возвращение Шири Бибас и всех похищенных террористами".

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 февраля 2025

Израиль получил список имен погибших, чьи останки вернут из Газы 20 февраля
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 февраля 2025

Израиль готовится принять тела погибших заложников: траурная церемония, молитва, опознание