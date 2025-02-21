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Спорт

НБА. Джеймс Харден набрал 27000 очков

Знаменитые спортсмены
Баскетбол
НБА
время публикации: 21 февраля 2025 г., 09:58 | последнее обновление: 21 февраля 2025 г., 09:58
НБА. Джеймс Харден набрал 27000 очков
AP Photo/Morry Gash

В матче регулярного чемпионата НБА "Милуоки Бакс" победил "Лос-Анджелес Клипперс" 116:110.

Защитник "Клипперс" Джеймс Харден набрал 24 очка, сделал 5 подборов и 8 передач.

Он тринадцатым в истории НБА добрался до отметки 27000 очков. Рекордсмен Леброн Джеймс - 41667.

Джеймс Харден ранее выступал за клубы "Оклахома-Сити Тендер", "Хьюстон Рокетс", "Бруклин Нетс", "Филадельфия Сиксерз".

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