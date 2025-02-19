Израиль готовится принять тела погибших заложников: траурная церемония, молитва, опознание

В среду, 19 февраля, Армия обороны Израиля завершает подготовку к получению от ХАМАСа четырех тел погибших заложников. Ранее террористы сообщили, что в "первую отправку тел" Израиль получит останки Шири Бибас и двух ее маленьких сыновей, Кфира и Ариэля. Представитель ХАМАСа Абу-Убейда в среду вечером сообщил имя четвертого погибшего, останки которого будут переданы в четверг Израилю: это 83-летний Одед Лифшиц из кибуца Нир-Оз. Израиль пока не подтверждает этот список.

В ЦАХАЛе готовы и к тому, что ХАМАС возложит на Израиль ответственность за смерть этих заложников. Ожидается, что вначале останки будут переданы террористами представителям Красного Креста, после чего Красный Крест перевезет их ожидающим на территории сектора представителям ЦАХАЛа.

Еще на территории сектора Газы ЦАХАЛ проведет короткую траурную церемонию с участием солдат и военного раввина, который прочтет псалмы по погибшим. Затем тела будут доставлены в Израиль, в Институт судебной медицины Абу-Кабир, колонну с останками погибших заложников будет сопровождать полиция.

Ожидается, что на процедуру идентификации уйдет до 48 часов, в зависимости от состояния останков. Когда ЦАХАЛ получит точную идентификацию погибших и дополнительные детали, будет опубликовано официальное сообщение. В распоряжении Израиля есть образцы ДНК заложников, поэтому у специалистов есть возможность провести достоверную идентификацию.

В ЦАХАЛе прокомментировали подготовку к получению останков погибших заложников: "ЦАХАЛ не справился с задачей вернуть их живыми их близким. Но мы сможем обеспечить их захоронение на земле Израиля".