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NEWSru.co.il :: Спорт21 января 2022 г., 15:03

Авишаг Семберг стала чемпионкой Израиля по тхэквондо

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Авишаг Семберг стала чемпионкой Израиля по тхэквондо

Чемпионкой Израиля по тхэквондо в весовой категории до 49 кг стала Авишаг Семберг. Она впервые выступала в Израиле после завоевания бронзовой медали Токийской олимпиады.

Авишаг уверенно победила всех соперниц.

В финале она победила Зоар Варда 23:2.

Авишаг Семберг - бронзовый призер олимпиады в Токио, чемпионка Европы 2020 года, бронзовый призер юниорского чемпионата мира 2016 года, бронзовый призер юниорского чемпионата Европы 2017 года, молодежного чемпионата Европы 2019 года.

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