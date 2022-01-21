Авишаг Семберг стала чемпионкой Израиля по тхэквондо

Чемпионкой Израиля по тхэквондо в весовой категории до 49 кг стала Авишаг Семберг. Она впервые выступала в Израиле после завоевания бронзовой медали Токийской олимпиады.

Авишаг уверенно победила всех соперниц.

В финале она победила Зоар Варда 23:2.

Авишаг Семберг - бронзовый призер олимпиады в Токио, чемпионка Европы 2020 года, бронзовый призер юниорского чемпионата мира 2016 года, бронзовый призер юниорского чемпионата Европы 2017 года, молодежного чемпионата Европы 2019 года.