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NEWSru.co.il :: Спорт21 января 2022 г., 14:49

Открытый чемпионат Австралии: Свитолина проиграла Азаренко, Осака - Анисимовой

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Виктория Азаренко

В матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии бывшая первая ракетка мира Виктория Азаренко разгромила сильнейшую теннисистку Украины Элину Свитолину 6:0, 6:2.

Чешка Барбора Крейчикова обыграла Елену Остапенко (Латвия) 2:6, 6:4, 6:4. Украинка Марта Костюк проиграла испанке Пауле Барбозе 2:6, 7:5, 4:6.

Россиянка Вероника Кудерметова уступила гречанке Марии Саккари 4:6, 1:6.


Бывшая первая ракетка мира японка Наоми Осака проиграла американке Аманде Анисимовой 6:4, 3:6, 6:7.

Первая ракетка мира Эшли Барти победила итальянку Камилу Джорджи 6:2, 6:3.

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