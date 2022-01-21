Открытый чемпионат Австралии: Свитолина проиграла Азаренко, Осака - Анисимовой
В матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии бывшая первая ракетка мира Виктория Азаренко разгромила сильнейшую теннисистку Украины Элину Свитолину 6:0, 6:2.
Чешка Барбора Крейчикова обыграла Елену Остапенко (Латвия) 2:6, 6:4, 6:4. Украинка Марта Костюк проиграла испанке Пауле Барбозе 2:6, 7:5, 4:6.
Россиянка Вероника Кудерметова уступила гречанке Марии Саккари 4:6, 1:6.
Бывшая первая ракетка мира японка Наоми Осака проиграла американке Аманде Анисимовой 6:4, 3:6, 6:7.
Первая ракетка мира Эшли Барти победила итальянку Камилу Джорджи 6:2, 6:3.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
// NEWSru.co.il // Спорт // 21 января 2022
Шаповалов и Зверев вышли в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии
Шаповалов и Зверев вышли в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии
// NEWSru.co.il // Спорт // 20 января 2022
Медведев вышел в третий раунд Открытого чемпионата Австралии. Маррей проиграл
Медведев вышел в третий раунд Открытого чемпионата Австралии. Маррей проиграл
// NEWSru.co.il // Спорт // 20 января 2022
Соболенко и Павлюченкова вышли в третий круг Открытого чемпионата Австралии. Саманта Стосур завершила карьеру
Соболенко и Павлюченкова вышли в третий круг Открытого чемпионата Австралии. Саманта Стосур завершила карьеру