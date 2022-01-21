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NEWSru.co.il :: Спорт21 января 2022 г., 09:49

Пеле выписан из больницы после прохождения курса химиотерапии

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Пеле выписан из больницы после прохождения курса химиотерапии

Легенда мирового футбола Пеле выписан из больницы после прохождения химиотерапии, сообщает Reuters.

В заявлении представителей госпиталя имени Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу говорится, что "состояние Пеле стабильное".

Пеле проходит лечение рака толстой кишки.


ESPN сообщила, что у "Короля футбола" обнаружили новообразования в печени и легком, и ему предстоит новое обследование.

Представитель больницы не подтвердил, но и не опроверг данную информацию.

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