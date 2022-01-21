Пеле выписан из больницы после прохождения курса химиотерапии
Легенда мирового футбола Пеле выписан из больницы после прохождения химиотерапии, сообщает Reuters.
В заявлении представителей госпиталя имени Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу говорится, что "состояние Пеле стабильное".
Пеле проходит лечение рака толстой кишки.
ESPN сообщила, что у "Короля футбола" обнаружили новообразования в печени и легком, и ему предстоит новое обследование.
Представитель больницы не подтвердил, но и не опроверг данную информацию.
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