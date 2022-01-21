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NEWSru.co.il :: Спорт21 января 2022 г., 09:35

Кубок африканских наций. Определились все участники плэй-офф

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Кубок африканских наций. Определились все участники плэй-офф

Завершился групповой этап Кубка африканских наций, который проходит в Камеруне. Сюрпризом стал вылет сборных Ганы и Алжира, считавшихся фаворитами турнира.

Лучшим бомбардиром группового этапа стал Винсент Абубакар (Камерун), забивший пять голов.

Расписание матчей плэй-офф.

23 января


Буркина-Фасо - Габон

Нигерия - Тунис

24 января

Гвинея - Гамбия

Камерун - Коморские острова

25 января

Сенегал - Кабо-Верде

Марокко - Малави

26 января

Кот д`Ивуар - Египет

Мали - Экваториальная Гвинея

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