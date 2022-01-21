Кубок африканских наций. Определились все участники плэй-офф
Завершился групповой этап Кубка африканских наций, который проходит в Камеруне. Сюрпризом стал вылет сборных Ганы и Алжира, считавшихся фаворитами турнира.
Лучшим бомбардиром группового этапа стал Винсент Абубакар (Камерун), забивший пять голов.
Расписание матчей плэй-офф.
23 января
Буркина-Фасо - Габон
Нигерия - Тунис
24 января
Гвинея - Гамбия
Камерун - Коморские острова
25 января
Сенегал - Кабо-Верде
Марокко - Малави
26 января
Кот д`Ивуар - Египет
Мали - Экваториальная Гвинея
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Сенсация Кубка африканских наций. Вылетела сборная Алжира
Сенсация Кубка африканских наций. Вылетела сборная Алжира