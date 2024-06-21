Евро 2024. Левандовски вышел на замену. Поляки проиграли австрийцам

В Берлине состоялся матч второго тура группового турнира чемпионата Европы по футболу. Австрийцы победили сборную Польши 3:1.

Польша: Щенсны, Кивер, Давидович, Беднарек, Залевски, Слиш (76, Гросицки), Петровски (46, Модер), Франковски, Зелиньски (87, Урбаньски), Пентек (60, Свидерски), Букса (60, Левандовски).

Австрия: Пенц, Пош, Траунер (59, Дансо), Линхарт, Мвене (63, Прасс), Зайвальд, Гриллич (46, Виммер), Баумгартнер (81, Шмид), Лаймер, Забитцер, Арнаутович (81, Грегорич).

Обе команды матчи первого тура проиграли. Эксперты считали австрийцев явным фаворитом матча.

Перед матчем была минута молчания в память о бывшем генсеке УЕФА Герхарде Айгнере, который умер накануне.

Австрийцы начали матч активнее и смогли открыть счет на 9-й минуте. Мвене вбросил мяч из аута в штрафную. защитники мяч вынесли. Мвене был первым на подборе. И навесил. Гернот Траунер (Фейенорд) переиграл защитника и головой отправил мяч в верхний угол 0:1.

Австрийцы продолжили планомерное давление. Активностью выделялись Забитцер и Арнаутович.

Поляки первый опасный момент создали на 17-й минуте. Зелинськи неудачно пробил с линии штрафной. Через минуту мог забить Залевски, но из убойной позиции пробил намного выше ворот.

На 23-й минуте Марко Арнаутович нанес удар с близкого расстояния. Щенсны мяч отразил.

Во второй половине первого тайма поляки стали играть активнее.

На 30-й минуте Беднарек пробил. Мяч попал в защитника. Кшиштоф Пентек (Истанбул ББ) ударом с линии вратарской счет сравнял 1:1.

На последних секундах первого тайма Зелинськи опасно исполнил штрафной. Пенц в прыжке парировал мяч.

Первый тайм был примерно равным. В начале у австрийцев было большое преимущество. Да и затем команда Рангника играла первым номером. Поляки опасно контратаковали и умело использовали стандарты.

На 51-й минуте после подачи углового опасно пробил головой Пош. Щенсны мяч поймал.

На 60-й минуте на замену вышел Роберт Левандовски, который пропускал первый матч из-за травмы, полученной в товарищеском матче.

На 66-й минуте Прасс прошел по флангу и прострелил. Арнаутович мяч пропустил. Кристоф Баумгартнер вывел австрийцев вперед 1:2. На 75-й минуте Виммер с линии штрафной направил мяч в дальний угол. Щенсны в броске мяч парировал.

На 77-й минуте Забитцер вышел один на один. Щенсны его сбил. Желтая карточка и пенальти. Марко Арнаутович (в прошлом сезоне играл за миланский "Интер") реализовал пенальти 1:3.

На 83-й минуте Пош нанес великолепный удар метров с 20. Щенсны в прыжке перевел мяч на угловой. На 85-й минуте Лаймер обыграл вратаря и нанес удар с очень острого угла. Мяч пролетел мимо дальней штанги.

На третьей минуте компенсированного времени мог забить Гросицки, но не попал в ворота,

Во втором тайме австрийцы сыграли получше. Как ни странно, выход Роберта Левандовски не усилил игру сборной Польши в атаке.