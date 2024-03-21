Исландцы разгромили израильтян. Результаты стыковых матчей
время публикации: 21 марта 2024 г., 23:47 | последнее обновление: 21 марта 2024 г., 23:47
В финал стыковых матчей чемпионата Европы по футболу 2024 года вышли сборные Грузии, Польши, Греции, Исландии, Уэльса и Украины.
Польша - Эстония 5:1
Греция - Казахстан 5:0
Израиль - Исландия 1:4
Три мяча в ворота израильтян забил Альберт Гудмундссон (Дженоа).
Уэльс - Финляндия 4:1
Босния и Герцеговина - Украина 1:2
Боснийцы выигрывали на 85-й минуте.
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