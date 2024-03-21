Исландцы разгромили израильтян. Результаты стыковых матчей

В финал стыковых матчей чемпионата Европы по футболу 2024 года вышли сборные Грузии, Польши, Греции, Исландии, Уэльса и Украины.

Польша - Эстония 5:1

Греция - Казахстан 5:0

Израиль - Исландия 1:4

Три мяча в ворота израильтян забил Альберт Гудмундссон (Дженоа).

Уэльс - Финляндия 4:1

Босния и Герцеговина - Украина 1:2

Боснийцы выигрывали на 85-й минуте.