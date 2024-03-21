Парламентская ассамблея Совета Европы призвала не допускать россиян и белорусов до олимпиады
время публикации: 21 марта 2024 г., 15:00 | последнее обновление: 21 марта 2024 г., 15:00
Парламентская ассамблея Совета Европы призвала не допускать россиян и белорусов до участия в Парижской олимпиаде, сообщает Inside the Games.
Председатель ПАСЕ Теодорос Русопулос заявил, что было бы оскорблением для украинских спортсменов, если бы им пришлось соревноваться с россиянами и белорусами.
"Любую победу этих спортсменов, даже в нейтральном статусе, можно использовать как пропагандистский инструмент для принятия действий правительств России и Беларуси, а также нормализации отношений с ними", - заявил он.
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