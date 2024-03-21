Парламентская ассамблея Совета Европы призвала не допускать россиян и белорусов до олимпиады

Парламентская ассамблея Совета Европы призвала не допускать россиян и белорусов до участия в Парижской олимпиаде, сообщает Inside the Games.

Председатель ПАСЕ Теодорос Русопулос заявил, что было бы оскорблением для украинских спортсменов, если бы им пришлось соревноваться с россиянами и белорусами.

"Любую победу этих спортсменов, даже в нейтральном статусе, можно использовать как пропагандистский инструмент для принятия действий правительств России и Беларуси, а также нормализации отношений с ними", - заявил он.