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Спорт

Парламентская ассамблея Совета Европы призвала не допускать россиян и белорусов до олимпиады

время публикации: 21 марта 2024 г., 15:00 | последнее обновление: 21 марта 2024 г., 15:00
Парламентская ассамблея Совета Европы призвала не допускать россиян и белорусов до олимпиады
AP Photo/Luca Bruno

Парламентская ассамблея Совета Европы призвала не допускать россиян и белорусов до участия в Парижской олимпиаде, сообщает Inside the Games.

Председатель ПАСЕ Теодорос Русопулос заявил, что было бы оскорблением для украинских спортсменов, если бы им пришлось соревноваться с россиянами и белорусами.

"Любую победу этих спортсменов, даже в нейтральном статусе, можно использовать как пропагандистский инструмент для принятия действий правительств России и Беларуси, а также нормализации отношений с ними", - заявил он.

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