Европейская федерация баскетбола дала разрешение проводить международные матчи в Израиле

Управление европейской федерации баскетбола принялр решение о возвращении матчей Euroleage и EuroCup в Израиль.

Решение было принято на специальном заседании, состоявшемся в Барселоне.

Это означает, что с этого момента "Маккаби" (Тель-Авив), "Апоэль" (Тель-Авив) и "Апоэль" (Иерусалим) смогут принимать матчи европейских турниров на своих площадках. Командам, которые откажутся приезжать в Израиль, будет записано поражение.

Израильские баскетбольные и иные клубы лишены права проводить международные матчи, начиная с 7 октября.