x
21 октября 2025
|
последняя новость: 12:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
21 октября 2025
|
21 октября 2025
|
последняя новость: 12:59
21 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Европейская федерация баскетбола дала разрешение проводить международные матчи в Израиле

Баскетбол
Европейский Союз
время публикации: 21 октября 2025 г., 12:02 | последнее обновление: 21 октября 2025 г., 12:06
Европейская федерация баскетбола дала разрешение проводить международные матчи в Израиле
AP Photo/Markus Schreiber

Управление европейской федерации баскетбола принялр решение о возвращении матчей Euroleage и EuroCup в Израиль.

Решение было принято на специальном заседании, состоявшемся в Барселоне.

Это означает, что с этого момента "Маккаби" (Тель-Авив), "Апоэль" (Тель-Авив) и "Апоэль" (Иерусалим) смогут принимать матчи европейских турниров на своих площадках. Командам, которые откажутся приезжать в Израиль, будет записано поражение.

Израильские баскетбольные и иные клубы лишены права проводить международные матчи, начиная с 7 октября.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook