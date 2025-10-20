Сборная Марокко стала победителем юношеского чемпионата мира по футболу
время публикации: 20 октября 2025 г., 08:00 | последнее обновление: 20 октября 2025 г., 08:00
В Чили завершился юношеский чемпионат мира по футболу (спортсмены до 20 лет).
Впервые чемпионами мира стали марокканцы, победившие в финале сборную Аргентины 2:0.
Оба гола в первые полчаса матча забил Ясир Забири (Фамаликао, Португалия).
Бронзовые медали завоевала сборная Колумбии.
Лучшие бомбардиры турнира (забили по 5 голов): Ясир Забири, Нейсер Вильярреал (Колумбия, Мильнариос), Люка Мишаль (Франция, Монако) и Бенджамин Кремаски (США, Интер Майами).
Лучший игрок турнира - нападающий сборной Марокко Отман Маамма(Уотфорд, Англия).
Лучший вратарь турнира - аргентинец Сандро Барби (Атлетико Тальерес).
