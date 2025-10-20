x
20 октября 2025
|
последняя новость: 09:26
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
20 октября 2025
|
20 октября 2025
|
последняя новость: 09:26
20 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Сборная Марокко стала победителем юношеского чемпионата мира по футболу

Футбол
время публикации: 20 октября 2025 г., 08:00 | последнее обновление: 20 октября 2025 г., 08:00
Сборная Марокко стала победителем юношеского чемпионата мира по футболу
AP Photo/Esteban Felix

В Чили завершился юношеский чемпионат мира по футболу (спортсмены до 20 лет).

Впервые чемпионами мира стали марокканцы, победившие в финале сборную Аргентины 2:0.

Оба гола в первые полчаса матча забил Ясир Забири (Фамаликао, Португалия).

Бронзовые медали завоевала сборная Колумбии.

Лучшие бомбардиры турнира (забили по 5 голов): Ясир Забири, Нейсер Вильярреал (Колумбия, Мильнариос), Люка Мишаль (Франция, Монако) и Бенджамин Кремаски (США, Интер Майами).

Лучший игрок турнира - нападающий сборной Марокко Отман Маамма(Уотфорд, Англия).

Лучший вратарь турнира - аргентинец Сандро Барби (Атлетико Тальерес).

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 19 октября 2025

Беспорядки на стадионе в Тель-Авиве, пострадали 15 человек. Полиция запретила матч
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 19 октября 2025

Чемпионат Саудовской Аравии. Криштиану Роналду забил 800-й гол
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 19 октября 2025

Сенсация Серии А. "Комо" обыграл "Ювентус"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 19 октября 2025

Кейн Забил. Нойер установил рекорд. "Бавария" победила в "Дер Классико"