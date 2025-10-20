Сборная Марокко стала победителем юношеского чемпионата мира по футболу

В Чили завершился юношеский чемпионат мира по футболу (спортсмены до 20 лет).

Впервые чемпионами мира стали марокканцы, победившие в финале сборную Аргентины 2:0.

Оба гола в первые полчаса матча забил Ясир Забири (Фамаликао, Португалия).

Бронзовые медали завоевала сборная Колумбии.

Лучшие бомбардиры турнира (забили по 5 голов): Ясир Забири, Нейсер Вильярреал (Колумбия, Мильнариос), Люка Мишаль (Франция, Монако) и Бенджамин Кремаски (США, Интер Майами).

Лучший игрок турнира - нападающий сборной Марокко Отман Маамма(Уотфорд, Англия).

Лучший вратарь турнира - аргентинец Сандро Барби (Атлетико Тальерес).