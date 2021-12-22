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NEWSru.co.il :: Спорт22 декабря 2021 г., 08:04

Команда Шевченко сыграла вничью. "Ювентус" победил

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Команда Шевченко сыграла вничью. "Ювентус" победил

Состоялись матчи девятнадцатого тура чемпионата Италии. "Дженоа" сыграл вничью с "Аталантой" 0:0. "Ювентус" победил "Кальяри" 2:0.

Дженоа - Аталанта (Бергамо) 0:0

Команда Андрея Шевченко поднялась с предпоследнего места, но все еще находится в зоне вылета.

Ювентус (Турин) - Кальяри 2:0


В начале игры Мойзе Кин дважды опасно бил головой. Первый раз - выше цели. Во второй - вратарь отразил удар метров с пяти. На 40-й минуте Бернардески навесил в штрафную. Мойзе Кин открыл счет 1:0.

В начале второго тайма туринцы создали несколько моментов после розыгрышей стандартов.

На 60-й минуте могли забить островитяне. Белланова промчался по флангу и прострелил во вратарскую. Далберт не попал в пустые ворота. На 68-й минуте Жоау Педру пробил головой метров с пяти. Щенсны отразил мяч, летевший под перекладину.

На 83-й минуте Бернардески ворвался в штрафную и пробил в дальний нижний угол 2:0.

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