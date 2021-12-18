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NEWSru.co.il :: Спорт18 декабря 2021 г., 23:41

Чемпионат Испании. "Барселона" победила "Эльче"

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Чемпионат Испании. "Барселона" победила "Эльче"

В матче восемнадцатого тура чемпионата Испании "Барселона" победила "Эльче" 3:2.

"Барселона": тер Штеген, Лангле, Араухо, Эрик Гарсия, Альба, де Йонг (Пуч, 76), Бускетс, Гави, Жуджла (Нико Гонсалес, 72), Эззальзули (Бальде, 89), Дембеле

"Эльче": Бадия, Паласиос, Роко, Диего Гонсалес, Мохика (Хосема, 83), Хосан (Моренте, 46), Фидель (Милья, 59), Марконе (Гумбау, 46), Маскарель (Гути, 60), Лукас Перес, Бойе

На 62-й минуте каталонцы вели в счете 2:0, и, казалось, их преимуществу ничто не угрожает. Тем более, что "Эльче" в 21-м веке в матчах Примеро на "Камп Ноу" голов не забивал. Но тут забил - два за две минуты.


На 16-й минуте после подачи углового Ферран Ютгла открыл счет 1:0. Через три минуты Гави протаранил оборону гостей, прорвался к линии штрафной и пробил. Мяч от руки вратаря отскочил в штангу, а затем в сетку 2:0.

На 62-й минуте Тете Моренте пробил в дальнюю "девятку" 2:1. Через минуту он навесил на дальнюю штангу. Пере Милья в падении пробил головой 2:2.

На 85-й минуте после передачи Гави Нико Гонсалес забил победный гол 3:2.

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