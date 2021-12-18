Дортмундская "Боруссия" сенсационно проиграла в Берлине

В матче семнадцатого тура чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" в Берлине неожиданно проиграла "Герте" 2:3.

Отставание "шмелей" от "Баварии" увеличилось до 9 очков по итогам тура.

"Герта": Шволов, Пекарик (Зефейк, 55), Штарк, Торунарига, Миттельштедт, Дарида (Тузар, 72), Аскасибар, Эккеленкамп (Зельке, 87), Бельфодиль (Платтенхардт, 87), Маолида, Рихтер (Гехтер, 72)

"Боруссия": Хитц, Менье (Вольф, 72), Витцель (Загаду, 72), Понграчич, Шульц (Геррейру, 72), Джан, Брандт (Тиггес, 81), Дауд, Ройс (Азар, 58), Мален, Холанн

Эксперты считали, что победа "Боруссии" - дело почти решенное, а "старая дама" будет уповать на глухую оборону.

Но все вышло совсем не так. В начале второго тайма берлинцы опровергли мнение экспертов, растерзав оборону фаворита - три мяча за 18 минут. В первом тайме берлинцы тоже смотрелись неплохо, но пропустили, а сами забить до перерыва не смогли.

На 31-й минуте Холанн протаранил оборону по центру и сделал передачу. Брандт открыл счет 0:1.

На 51-й минуте Бельфодиль на скорости убежал от защитника, обыграл вратаря и с острого угла отправил мяч в сетку 1:1. На 57-й минуте защитники потеряли мяч у своей штрафной. Рихтер с линии штрафной отправил мяч в дальнюю "девятку" 2:1.

На 69-й минуте оборона фаворита организовала еще один гол в свои ворота. Потеря мяча у своей штрафной. Вратарь отразил удар Бельфодиля. Рихтер добил мяч в сетку 3:1.

На 83-й минуте Тиггес сократил отставание 3:2.