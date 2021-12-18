Иерусалим:
7 - 14°
Тель-Авив:
13 - 18°
Эйлат:
13 - 22°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Спорт18 декабря 2021 г., 23:07

Дортмундская "Боруссия" сенсационно проиграла в Берлине

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Гол Марко Рихтера

В матче семнадцатого тура чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" в Берлине неожиданно проиграла "Герте" 2:3.

Отставание "шмелей" от "Баварии" увеличилось до 9 очков по итогам тура.

"Герта": Шволов, Пекарик (Зефейк, 55), Штарк, Торунарига, Миттельштедт, Дарида (Тузар, 72), Аскасибар, Эккеленкамп (Зельке, 87), Бельфодиль (Платтенхардт, 87), Маолида, Рихтер (Гехтер, 72)

"Боруссия": Хитц, Менье (Вольф, 72), Витцель (Загаду, 72), Понграчич, Шульц (Геррейру, 72), Джан, Брандт (Тиггес, 81), Дауд, Ройс (Азар, 58), Мален, Холанн


Эксперты считали, что победа "Боруссии" - дело почти решенное, а "старая дама" будет уповать на глухую оборону.

Но все вышло совсем не так. В начале второго тайма берлинцы опровергли мнение экспертов, растерзав оборону фаворита - три мяча за 18 минут. В первом тайме берлинцы тоже смотрелись неплохо, но пропустили, а сами забить до перерыва не смогли.

На 31-й минуте Холанн протаранил оборону по центру и сделал передачу. Брандт открыл счет 0:1.

На 51-й минуте Бельфодиль на скорости убежал от защитника, обыграл вратаря и с острого угла отправил мяч в сетку 1:1. На 57-й минуте защитники потеряли мяч у своей штрафной. Рихтер с линии штрафной отправил мяч в дальнюю "девятку" 2:1.

На 69-й минуте оборона фаворита организовала еще один гол в свои ворота. Потеря мяча у своей штрафной. Вратарь отразил удар Бельфодиля. Рихтер добил мяч в сетку 3:1.

На 83-й минуте Тиггес сократил отставание 3:2.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Спорт // 18 декабря 2021
Исторический гол "Арсенала" забил 20-летний бразилец
// NEWSru.co.il // Спорт // 18 декабря 2021
Чемпионат Италии. "Ювентус" победил в Болонье
// NEWSru.co.il // Спорт // 18 декабря 2021
Убит 23-летний футболист
// NEWSru.co.il // Спорт // 18 декабря 2021
Первое сенсационное поражение Тедеско. "Боруссия" упустила победу

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

23:07 Дортмундская "Боруссия" сенсационно проиграла в Берлине
22:29 Исторический гол "Арсенала" забил 20-летний бразилец
22:11 Чемпионат Италии. "Ювентус" победил в Болонье
18:59 Убит 23-летний футболист
18:41 Первое сенсационное поражение Тедеско. "Боруссия" упустила победу
18:26 Чемпионат Италии. Команда Моуриньо разгромила "Аталанту"
16:56 Кубок Первого канала. Россияне разгромили сборную Чехии
16:43 Хоккей. Молодежная сборная Беларуси вернулась в элитный дивизион
16:27 Лучшие пловцы 2021 года: Калеб Дрессель и Эмма Маккеон
13:09 Умер 40-летний армянский боксер
Загрузка...